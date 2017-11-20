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今日 05:16 國際財經

耶倫將離開聯儲局

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聯儲局主席耶倫宣布，待繼任人完成提名工作後，將離開聯儲局。較早時，美國總統特朗普決定提名聯儲局理事鮑威爾出任下屆聯儲局主席。雖然耶倫不獲連任，但是她的聯儲局理事任期原先可直至2024年。

耶倫表示，能夠在聯儲局工作超過三十年，感到極大榮幸。她在出席聯儲局主席前，先後任職三藩市聯儲銀行、聯儲局理事與副主席。

她指出，現時的金融體系較十年前穩健，更能應對市場衝擊。她又深信，鮑威爾可貫徹聯儲局的兩大目標。

耶倫的主席任期至明年二月屆滿，而參議院將審理鮑威爾的提名。

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