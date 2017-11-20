國際財經

美國晶片集團Marvell Technology公布，收購同業Cavium，涉及收購價值為60億元(美元、下同；折合468億港元)。

根據收購建議，每股收購代價為現金40元與2.1757股Marvell；以11月3日的不受干擾價格計算，每股收購價約80元。11月6日，有報道指兩間公司有交易後，兩間公司股價均急升。以80元計，Cavium市值為55.3億元。

交易預期可帶來年度協同效應1.5至1.75億元。Marvell預期以兩間公司合併後的現金與17.5億元債務支付現金收購代價。