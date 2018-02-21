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高盛上周發表2018年投資策略報告。翻看去年的報告，當時大講新當選的美國總統特朗普的美國夢投資主題，包括民粹主義崛起將推動美滙爆升一成、 人民幣持續走軟等，奈何好夢落空。這次高盛報告的投資大方向幾乎跟去年的反過來，改為看好新興市場、商品貨幣及歐羅等走勢。

高盛的2018年七大投資策略，分別為：

(一)美國聯儲局勢持續上調利率，預測10年期美債收益率將邁向3厘，遠高於市場預期的2.5厘，認為造空10年期美債大有可為；

(二)2017年歐羅走高的主要原因是政治風險減弱觸發空頭回補，預期來年資金將持續流入歐羅資產，歐羅兌日圓的目標價為140水平；

(三)新興市場和發達市場的經濟增速差距明年將擴大60個基點，有助提高新興市場股市估值，認為MSCI新興市場股指有望升至1300點大關；

(四)預期歐羅區來年通脹升溫，5年遠期互換利率冀升至2%；

(五)基於新興市場與美國的信貸周期不同，新興市場債券較美國高息債有吸引力，可考慮買JP Morgan新興市場債券指數(JPM-EMBI)，並沽空美國高收益公司債券指數(iBoxx USD Liquid High Yield Index)；

(六)套息交易方面，看好韓圜、印度盧比、印尼盾等，並看淡坡元及日圓；

(七)環球經濟復甦令工業金屬價格上揚，推測與其相關的巴西雷亞爾、智利披索和秘魯新索爾等兌美元的貨幣組合將帶來8%回報。

換言之，高盛明年投資策略主調是：美國聯儲局溫和加息不足以令美滙指數大幅走高，反而美債可能逆轉持續30多年的牛市盛況。在美滙維持膠着狀態下，資金流入歐羅區，並將與新興市場並駕齊驅；加上環球經濟增長強勁，工業金屬價格後市料十分亮麗，將帶動相關貨幣反彈。

高盛能否準確預測明年金融市場走向，筆者手中並無水晶球，只能拭目以待；惟對於美元後市的看法，則較有保留。

誠然，美滙指數由去年底高位103.8掉頭回落，今年9月更一度跌穿2015年至2016年中大型徘徊區底部【右圖】。當時本欄曾指出，考慮到美滙指數於91水平初步喘定，正好是從2014年9月5日低位78.906至今年1月6日高位103.82的累計升幅回調50%黃金比率支持位，加上14周相對強弱指數(RSI)已從超賣區掉頭回升，不排除美元短期已經見底，甚至可能出現挾淡倉式大反彈，其後美滙回升至95水平，目前正處於整固階段。

聯儲局已扭轉市場對於持續超低息環境的預期，轉為接受息率溫和上升，美國當前的貨幣政策相對其他主要工業國家仍屬偏緊，聯儲局下任主席鮑威爾的貨幣政策取態料將與耶倫大致相若，現階段難以斷定美滙漲勢已完結。

港股方面，恒指昨天早段曾下試10天線(約29082點)，在騰訊(00700)破頂帶領下倒升，最終收報29260點，升61點(0.21%)。大市全日成交1082億元，惟上漲股份僅佔34%，該比例已經連跌3日，顯示整體大市表現不協調狀態持續惡化。

信報投資研究部

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