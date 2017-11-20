國際財經

德國政治局勢的不確定性，壓制了投資者的風險偏好，加上美國周四感恩節，以及預期稅改方案在節前不會有太大的進展，預料本周交投將保持淡靜，美股早段靠穩。

截至本港時間晚上10時58分，道指報23400點，升42點或0.18%；標普500指數報2579點，升不足1點或0.03%；納指報6788點，升5點或0.09%。

德國總理默克爾組建三黨聯合政府的努力失敗，引發歐羅區最大經濟體的政治不確定性。默克爾表示，將告知德國總統她無法組建聯合政府，之前親商的自由民主黨退出談判，默克爾所在的保守派在9月雖贏得選舉，但議會席位減少，因此實力受到削弱。

FXTM研究部分析師Lukman Otunuga表示，美國稅改及歐洲政局的不確定性，打壓投資者的風險偏好，預計美股將面臨更多的沽盤壓力。

另外，日本和美國將在周五公布PMI數據。幾乎沒有人認為美國感恩節假期當周的數據或周三將公布的美國聯儲局上次政策會議紀錄，將阻止下月的今年第三次加息。聯邦基金利率顯示，市場投資者認為聯儲局12月會議加息至1.25%至1.5%的機會率為91.5%，有8.5%市場人士認為會加息至1.5%至1.75%，沒有人認為維持利率在當前的1%至1.25%不變。

歐洲股市上揚，英國富時100指數報7388點，升8點或0.11%；德國DAX指數報13052點，升58點或0.45%；法國CAC 40指數報5335點，升16點或0.3%；意大利富時MIB指數報22122點，升29點或0.14%。

油價下跌，紐約原油期貨報56.08美元，跌0.47美元或0.83%；倫敦布蘭特期油報61.88美元，跌0.84美元或1.34%。