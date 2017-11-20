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今日 22:57 國際財經

德拉吉:貨幣政策刺激仍有必要

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歐洲央行(ECB)行長德拉吉表示，歐洲經濟擴張仍然穩健，且覆蓋歐羅區各國和各個領域，惟充足的貨幣政策刺激仍然是有必要的。

德拉吉在布魯塞爾的歐洲議會中指出，企業投資仍處於上升趨勢，主要受惠於企業盈利能力改善，但通脹發展尚未顯示出令人信服的自持性上升跡象，基礎通脹壓力仍然低迷，就業市場閒置仍然很大。

不過，他相信，就業增長最終將推動通脹升至目標水平。

德拉吉又稱，議員們應該確保一個不良貸款能得到處理的法律環境，應該立法解決遺留問題，而不僅是新問題，不良貸款和存款保險問題是相互關聯的。

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