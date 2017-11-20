國際財經

儘管美國眾議院在11月16日通過了美國總統特朗普(Donald Trump)的稅改方案，但稅改方案能否一如美國財長努欽(Steven Mnuchin)預期在年底前實施仍存在較大不確定性，因為與眾議院不同的是，參議院主張將降低企業稅措施推遲到2019年實施，而且參議院中共和黨人對民主黨優勢極為微弱，部分參議員如參議院共和黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnel)曾對稅改方案頗有微詞，因此稅改計劃是否在11月27日通過參議院表決仍然具有相當的不確定性。此外，華爾街日報報道稱特別檢察官穆勒(Robert Mueller)再度「發威」，發出傳票要求特朗普的總統競選團隊提交與俄羅斯相關的文件。

美國稅改的不明朗性和「通俄門」事件的發酵終為沉悶已久的倫敦金帶來突破動力，倫敦金全周窄幅整固於1270美元至1290美元多時後，上周五終於升破1290美元阻力至1個月高位1296.7美元，較日內低位大漲近20美元，最終雖回落至1293.3美元收市，但仍勁升1.17%，創8月28日以來最大單日漲幅，全周則上揚1.38%，創10月中以來最大的單周漲幅。

目前影響避險情緒的事件中，除稅改與「通俄門」調查外，今天(11月20日)凌晨傳出德國聯盟黨、自由民主黨和綠黨為組建聯合政府舉行的最後談判因自由民主黨的退出而宣告破裂的消息。這意味著聯盟黨領導人、德國總理默克爾(Angela Merkel)要麼與綠黨組建少數政府，要麼宣布重新舉行大選。該消息令歐羅/美元早間自1.1797急挫至76點至1.1721，避險情緒一度升溫並刺激倫敦金回升至時段高點1294.5美元。

資金流向方面，此前彭博報道全球最大規模的對沖基金橋水基金(Bridgewater)已將其黃金多頭頭寸放大六倍，顯示其對當前環球經濟潛在風險的警惕，看空金價的投資者需要小心國際金價短期內受機構投資者推動再度升穿1300美元大關的風險。

技術分析方面，日線圖顯示倫敦金自10月27日觸及三周低位1263.5美元後企穩回升，形成小型上升通道。儘管目前金價仍受制於重要阻力區域1295美元至1300美元而出現短暫回落，但只要能企穩上升通道底部1270至1272美元之上，後市仍處於輾轉回升的緩慢築底過程（似乎正形成「雙底」）。若金價能進一步突破1300美元關口，後市或會進一步大幅反彈至1340美元附近。

策略方面，我們根據11月16日的策略於1292美元建立的倫敦金沽盤已於1296美元平倉，虧損4美元。短期內若倫敦金調整至1281/1280美元支持區域，我們將買入倫敦金，上望1294美元，跌穿1275美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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