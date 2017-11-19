國際財經

美國股市上周表現個別發展。展望本周，分析員指出，傳統上感恩節假期當周，美國股市可望有較佳表現。

回顧上周，道瓊斯工業平均指數與標準普爾500指數下滑，但納斯特綜合指數上升。不過，市場交投反覆，主要是受到美國稅改法案前景不明朗所困擾。

展望本周，美國股市交易日數少於正常水平，因為周四是美國感恩節，金融市場假期，而周五的黑色星期五，交易量較正常為少。

根據Bespoke資料，自1945年起，標普500指數在感恩節當周的平均回報為正0.6%，上升的可能性是75%，而且在感恩節前的市況如果已是上升的，感恩節當周的平均回報為正0.8%。因此，Bespoke共同創辦人Paul Hickey對於本周的市況看法偏向正面。

不過，本周也不乏重要參考事件。首先，聯儲局主席耶倫將於周二晚上出席紐約活動，發表講話。聯儲局周三發表上次議息紀要。兩者同樣可能對12月加息有揭示作用。Hickey指出，藍籌業績已近尾聲，聯儲局息率動態變為較重要的指標。

Lindsey首席分析員Peter Boockvar同意，市場走勢可能因應美國利率上升與否而變化，而歐洲市場走勢也不可忽視，因為當地量化寬鬆措施將減弱。

本周的美國重要數據較少，較具瞄頭的包括周二公布的二手樓銷售數據與周三公布的耐用品訂單。

藍籌業績方面，有少量巨擘將公布財報，包括周一的Urban Outfitters、周二的有惠普與金寶湯，周三則有農業設備商Deere。