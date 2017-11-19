國際財經

路透引述消息人士稱，美國晶片生產商高通（Qualcomm）即將獲得日本政府批准其收購NXP的交易，而歐盟預期在今年底也會批准有關收購，只要高通承諾對NXP專利作出讓步。

一旦高通的收購建議通過上述兩個反壟斷機關的批准，該宗380億美元交易成事可能性將極高，有利高通對抗博通（Broadcom）的1030億美元收購建議。

消息人士指出，日本公平貿易委員會（JFTC）將於短時間內批准高通收購NXP建議，然後歐盟也會批准。

JFTC未有回應查詢。歐盟反壟斷機構拒評上述消息。