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今日 00:08 國際財經

美加墨NAFTA談判傳乏進展

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路透引述消息人士稱，美國、加拿大與墨西哥等國談判代表，在北美自由貿易協定(NAFTA)現代化的最新回合談判缺乏火花。

據參與談判的加拿大代表稱，談判進展緩慢，參與各方對美國的建議缺乏很多時間的討論。上周五，談判一開始後不久，加拿大已投訴美國代表缺乏彈性。

另一名消息人士指出，談判代表討論的議題包括勞工、性別、知識產權、能源與電訊等，但目前過早判斷哪個議題可以有突破。

墨西哥副經濟部長Juan Carlos Baker表示，工作有進展，但最新回合的討論是處理技術環節。

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