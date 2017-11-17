國際財經

投資者關注美國稅改法案前景，華爾街股市周五滑落。道瓊斯工業平均指數與標準普爾500指數，錄得連續第二周下滑。

道指周五收市跌100點或0.43%，報23358點；標普500指數跌6點或0.26%，報2578點；納斯特綜合指數跌10點或0.15%，報6782點。Russell 2000指數升5點或0.4%，收市報1492。

累計本周，道指與標普500指數分別跌0.3%與0.1%。納指升0.5%。

市場本周焦點依然是美國稅改法案。美國眾議院周四通過稅改法案，而參議院金融委員會在周五也通過稅改法案。不過，兩份稅改法案版本截然不同。換言之，參議院即使在下周感恩節前通過他們版本的稅改法案，兩院也要召開協調委員會，討論修改各自版本，令到立法工作幾乎肯定無法如總統特朗普所願，在感恩節後交到他手上簽署生效。

Longbow資產管理公司投資總監Jake Dollarhide表示，稅改法案在參議院未必有足夠票數支持其通過，前景存隱憂，令到股市受壓。

不過，Commonwealth Financial Network投資總監Brad McMillan指出，雖然共和黨稅改法案還有多步才可望成事，但情況較預期佳，成事可能性升溫。

另外，《華爾街日報》報道，「通俄門」特別檢察官米勒在10月中傳召一批特朗普競選陣營僱員，要求交出與俄羅斯相關文件。消息對大市也有一定影響。

藍籌業績期接近尾聲，Amundi Pioneer資產管理公司基金經理John Carey指出，大部分藍籌業績理想，但政治問題仍困擾大市。

個別股份方面，公布推出電動卡車的Tesla，股價升0.8%。

21世紀霍士升6.2%。傳Comcast與Verizon對該公司資產有興趣，前者跌2.5%，後者升1.5%。

大型服裝零售集團業績較預期佳，Abercrombie & Fitch與Gap股價升23.9%與7%。其他運動用品零售商也有一定升幅，例如Foot Locker 升28.2%，Shoe Carnival 升29.7%，Hibbett Sports升15.2%。