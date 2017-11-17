國際財經

美國上月新屋動工創1年新高，但受累於醫療保健和科技股走低，美股早段下跌。

截至本港時間晚上11時10分，道指報23412點，跌46點或0.2%；標普500指數報2583點，跌2點或0.1%；納指報6791點，跌1點或0.02%。

美國10月新屋動工上升13.7%，以年率計為129萬間，高於市場預期118.5萬間，亦是1年來最多，主要因為南部地區風災過後展開房屋重建工作；期內，建築許可增長5.9%，以年率計為129.7萬間，創今年1月後最高水平，預期為124.7萬間。

個股方面，美國電動汽車生產商特斯拉(Tesla)發布第二代電動跑車Roadster，刺激股價上升2.67%；服裝零售商Gap季度業績優於預期，調高今年盈利和同店銷售預測，帶動股價漲7.75%。

歐洲央行(ECB)行長德拉吉表示，歐洲央行延長買債計劃至明年9月的決定，是讓市場將首次加息時間預期進一步推後的主要關鍵。達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭(Robert Kaplan)表示，美國政府債務與國內生產毛額之比處於「歷史高位」，或許在不可持續的水平，有必須加倍小心，不要增加債務與國內生產毛額比率。

歐洲股市全線下跌，英國富時100指數報7377點，跌9點或0.13%；德國DAX指數報13014點，跌32點或0.25%；法國CAC 40指數報5313點，跌23點或0.44%；意大利富時MIB指數報22085點，跌121點或0.55%。

油價持續上升，紐約原油期貨報56美元，升0.86美元或1.56%；倫敦布蘭特期油報61.75美元，升0.39美元或0.64%。