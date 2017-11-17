國際財經

歐洲央行(ECB)行長德拉吉表示，歐羅區經濟仍需要寬鬆政策支撐，而延長買債計劃是讓市場將首次加息時間預期進一步推後的主要關鍵。不過，市場關注美國稅改法案能否在參議院通過，歐洲股市中段下跌。

截至本港時間下午6時22分，英國富時100指數報7365點，跌21點或0.3%；德國DAX指數報13032點，跌14點或0.11%；法國CAC 40指數報5324點，跌12點或0.23%；意大利富時MIB指數報22079點，跌127點或0.57%。

歐羅區9月經調整經常賬盈餘為378億歐羅，高於8月的盈餘345億歐羅，主要受貿易順差增長帶動，打消歐羅走強令出口商受衝擊的憂慮。德國9月實質零售銷售按月增加0.5%，低於預期0.7%增幅。歐羅現報1.1794美元，升0.2%。

另外，歐洲央行管委暨德國央行行長魏德曼(Jens Weidmann)、歐洲央行副行長康斯坦西奧(Vitor Constancio)及三藩市聯儲行長威廉斯(John Williams)今晚及明日凌晨將發表講話。

道指期貨暫報23392點，跌32點。

油價上揚，紐約原油期貨現時每桶報55.9美元，升0.76美元或1.38%；倫敦布蘭特期油報61.85美元，升0.49美元或0.8%。