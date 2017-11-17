國際財經

周二(11月14日)國際能源署(IEA)表示，暖冬導致原油消耗量減少，全球石油需求在未來幾個月或將增長放緩，令市場在明年上半年再次出現供應過剩的情況，紐約12月原油期貨受此拖累當日大幅下挫近2%，最低觸及55.00美元/桶。不僅如此，美國能源資訊署(EIA)周三(11月15日)公布的數據顯示，上周美國原油庫存增加185.4萬桶，市場預估為減少285萬桶，美國原油庫存的增加削弱了石油出口國組織(OPEC)減產行動帶來的效果，美元/加元則自上周五(11月10日)低位1.2665反彈逾120點至1.2788，刷新自11月8日以來的一周新高。

事實上，過去幾個月以來，原油市場一直受到石油出口國組織(OPEC)和部分非OPEC國家聯合減產的支持，鑑於當前的減產協議於2018年3月底到期，市場普遍預計OPEC國家的過剩原油庫存仍將無法降低到過去五年的均值水平，因此延長減產協議成為了唯一可行的選擇。不過，據外媒周三(11月15日)援引兩位知情人士稱，作為世界最大的能源出口國俄羅斯對延長OPEC減產協議遲疑不決，並稱本月就宣布任何決定「為時過早」，若屆時OPEC無法順利延續減產協議，有望令加元進一步承壓下跌。

另一方面，周五(11月17日)凌晨美國國會眾議院以227票比205票批准共和黨人稅改議案，並將遞交給參議院表決。儘管參眾兩院的稅改版本有所不同，其中重大差異是參議院版計劃將公司稅下降至20%推遲到2019年，而在眾議院議案中，這一措施將在明年生效。儘管如此，稅改在眾議院成功邁出第一步無疑令市場大大加強對特朗普稅改最終通過的信心。

技術分析方面，儘管美元/加元目前仍企穩自9月8日低位1.2060延伸而上的上升趨勢線之上，但美滙指數漲勢受阻，令美元/加元暫難突破上方阻力1.2800，短期內滙價可能會維持在1.2700-1.2800區間整固。投資者應重點關注今晚公布的加拿大10月消費者物價指數(CPI)數據，若加拿大10月CPI意外差於預期，有望為美元/加元提供進一步上行動力。若短期內美元/加元突破1.2800-1.2820區域阻力，後市有望進一步上探1.2915(10月27日高位)甚至1.3000關口水平；但若美元/加元跌穿上升支持線1.2680/1.2700水平，則須小心滙價將會出現大幅調整。

策略方面，我們根據11月6日的策略已於1.2815沽出美元(下望1.2705，升穿1.2850止損)，並於1.2705平倉，獲利110點。短期內我們將待美元/加元回落至1.2690-1.2700區域買入，上望1.2780，跌穿1.2660止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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