訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 18:14 國際財經

福士傳正商6435億計劃拓電動車領域

放大圖片

路透引述知情人士透露，福士汽車(Volkswagen，又稱大眾)監管委員會，正就合計超過700億歐羅(約6435億港元)的5年支出計劃進行討論。福士冀透過計劃為公司開拓電動車領域。

知情人士表示，委員會預計將在周五批准這個計劃。另一位人士則稱，相關投資預料將在2018至2022年期間進行。

福士對財務預算規模不予置評。

福士曾表示，到2030年時，會將對電動汽車領域投入逾200億歐羅，當中包括在2025年前，開發80多款新電動車，以及升級工廠生產線的成本。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。