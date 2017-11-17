國際財經

路透引述知情人士透露，福士汽車(Volkswagen，又稱大眾)監管委員會，正就合計超過700億歐羅(約6435億港元)的5年支出計劃進行討論。福士冀透過計劃為公司開拓電動車領域。

知情人士表示，委員會預計將在周五批准這個計劃。另一位人士則稱，相關投資預料將在2018至2022年期間進行。

福士對財務預算規模不予置評。

福士曾表示，到2030年時，會將對電動汽車領域投入逾200億歐羅，當中包括在2025年前，開發80多款新電動車，以及升級工廠生產線的成本。