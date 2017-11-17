國際財經

歐洲央行行長德拉吉及德國央行行長魏德曼等，將出席法蘭克福銀行業會議並發表演說，市場觀望氣氛濃厚，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午4時32分，英國富時100指數報7378點，跌7點或0.11%；德國DAX指數報13075點，升28點或0.22%；法國CAC 40指數報5335點，跌不足1點或0.02%；意大利富時MIB指數報22242點，升35點或0.16%。

道指期貨暫報23422點，跌2點。

美國國會眾議院隔晚通過稅改法案，法案仍有待參議院審議通過，但面臨阻力，因共和黨在參議院只以52席略佔大多數，暫時未知能否取得足夠的支持票，如果有多於兩名共和黨議員倒戈，議案就會被否決。

投資者在石油出口國組織(OPEC)與俄羅斯開會確認延長減產協議前，入市態度審慎，油價反覆，紐約原油期貨現時每桶報55.36美元，升0.22美元或0.4%；倫敦布蘭特期油報61.34美元，跌0.02美元或0.03%。

加拿大今日稍後將公布10月消費物價指數(CPI)數據，市場預期按月和按年分別增長0.1%及1.4%，前值分別為升0.2%及1.6%。此外，美國亦將公布上月新屋開工及營建許可數據，預期分別從112.7及121.5萬戶，增至119及125萬戶。