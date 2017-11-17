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今日 10:06 國際財經

IEA料美國10年內領導全球油氣生產

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國際能源署(IEA)預計，未來10年美國的石油產量增長將佔全球增量八成以上，屆時天然氣產量將比俄羅斯高三成。

IEA署長比羅爾(Fatih Birol)在聯合國氣候變化大會上表示，隨着水力壓裂技術的發展，美國的上游能源行業會重新活躍起來，並成為公認的全球油氣生產領導者，這將對石油市場、油價、貿易流通、投資趨勢和能源地緣政治產生影響。

IEA又預計，倘若2018年的石油需求強勁程度和現時的相差無幾，且石油出口國組織(OPEC)及其同盟落實延長減產協議，那麼石油市場有望於明年實現再平衡。

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