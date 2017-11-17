外電引述消息人士稱，白宮預算辦公室主任馬爾瓦尼(Mick Mulvaney)將出任消費者財務保障局(CFPB)暫代總監，取代11月稍後辭職的總監Richard Cordray。
消息人士指出，白宮最快周五公布有關任命。
馬爾瓦尼將繼續保留白宮預算辦公室主任職位。待白宮提名CFPB總監人選及得到國會確認後，馬爾瓦尼將再度全職任白宮預算辦公室主任。
白宮發言人表示，總統特朗普將公布CFPB暫代總監人選，以及在合適時間公布取代Cordray的人選。
今日 09:07 國際財經
外電引述消息人士稱，白宮預算辦公室主任馬爾瓦尼(Mick Mulvaney)將出任消費者財務保障局(CFPB)暫代總監，取代11月稍後辭職的總監Richard Cordray。
消息人士指出，白宮最快周五公布有關任命。
馬爾瓦尼將繼續保留白宮預算辦公室主任職位。待白宮提名CFPB總監人選及得到國會確認後，馬爾瓦尼將再度全職任白宮預算辦公室主任。
白宮發言人表示，總統特朗普將公布CFPB暫代總監人選，以及在合適時間公布取代Cordray的人選。
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