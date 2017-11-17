國際財經

聯儲局理事布雷納德表示，金融科技的發展，包括電腦與智能手機的廣泛應用，以及人工智能的開發，改變消費者處理日常金融活動的習慣，但可能成為監管機構需要關注的課題。

她在出席活動的一份演講稿內提出，金融科技公司對待消費者的態度，是重要關注課題之一，因為消費者愈來愈慣性同意分享本身資訊，一旦情況變壞，消費者可得到的補救措施相應有限。

布雷納德表示，很多金融科技公司要求消費者豁免其須承擔的財務責任，舉例說只需承擔消費者利用手機理財時出現的損失上限100美元。她認為，保障消費者是需要監管機構處理的。