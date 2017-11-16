國際財經

美國眾議院通過稅改法案，美元滙價上揚。

ICE美滙指數升0.1%至93.92，WSJ美滙指數持平，報87.34。美滙偏強，主要是受到美國眾議院通過稅改法例消息的刺激，儘管市場預期稅改法案在參議院面對相當大的阻力。

歐羅兌美元下滑至1.1769，前一天為1.1791。美元兌日圓升逾113水平，報113.05，前一天為112.87。美元兌瑞士法郎造好，報0.9941，前一天為0.9885。

英鎊兌美元升至1.3189，前一天為1.3170。英國10月零售數據佳，推動鎊滙造好。