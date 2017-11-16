國際財經

思科與沃爾瑪等藍籌業績消息利好，以及美國眾議院通過稅改法案，推動華爾街股市顯著上揚。

道瓊斯工業平均指數最多升221點，收市升187點或0.8%，報23458點；標準普爾500指數升21點或0.82%，報2585點，電訊與必須消費品類表現較佳；納斯特綜合指數升87點或1.3%，報6793點，創下收市新高。

較早時，美國眾議院一如預期地通過稅改法案，但稅改主要難關是在參議院，對大市刺激有限。反之，思科與沃爾瑪公布的業績佳，推動股價造好，是大市上升的主要原因。思科升5.2%，沃爾瑪急漲11%。

Invesco全球策略師Kristina Hooper指出，歐洲股市造好，顯示投資者對全球經濟增長前景愈來愈有信心，是另一項利好美股因素。她擔心，如果美國稅改法案無法通過參議院，股市勢必下滑。

CMC Markets分析員David Madden表示，交易商擔心升市只是反彈，後市可能借勢調整。

百思買業績遜預期，股價跌3.6%。公布業績的娛樂巨擘Viacom，股價同樣倒退3.7%。即將公布電動貨車的Tesla，股價升0.4%。

高盛與摩根士丹利分別升0.7%與1%。兩間公司被控與其他銀行合謀，操控美國國庫券標售。