訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 06:08 國際財經

思科沃爾瑪推動美股上揚 納指創新高

放大圖片

思科與沃爾瑪等藍籌業績消息利好，以及美國眾議院通過稅改法案，推動華爾街股市顯著上揚。

道瓊斯工業平均指數最多升221點，收市升187點或0.8%，報23458點；標準普爾500指數升21點或0.82%，報2585點，電訊與必須消費品類表現較佳；納斯特綜合指數升87點或1.3%，報6793點，創下收市新高。

較早時，美國眾議院一如預期地通過稅改法案，但稅改主要難關是在參議院，對大市刺激有限。反之，思科與沃爾瑪公布的業績佳，推動股價造好，是大市上升的主要原因。思科升5.2%，沃爾瑪急漲11%。

Invesco全球策略師Kristina Hooper指出，歐洲股市造好，顯示投資者對全球經濟增長前景愈來愈有信心，是另一項利好美股因素。她擔心，如果美國稅改法案無法通過參議院，股市勢必下滑。

CMC Markets分析員David Madden表示，交易商擔心升市只是反彈，後市可能借勢調整。

百思買業績遜預期，股價跌3.6%。公布業績的娛樂巨擘Viacom，股價同樣倒退3.7%。即將公布電動貨車的Tesla，股價升0.4%。

高盛與摩根士丹利分別升0.7%與1%。兩間公司被控與其他銀行合謀，操控美國國庫券標售。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。