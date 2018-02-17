即巿股評 港股直擊 國際財經

美國勞工部隔晚公布10月份通脹數據，扣除能源和食品價格的核心消費物價指數(CPI)10個月以來首次加速上升，按年漲1.8%，打破之前連續5個月維持在1.7%的格局，通脹升溫為美國聯儲局下月加息掃除障礙。

中國上周公布的數據也顯示物價上揚，10月工業生產者出廠價格指數(PPI)按年升6.9%，是過去7個月以來最高，居民消費價格指數更升1.9%，創今年1月後高位。

英國通脹同樣向上，10月CPI按年漲3%，扣除能源、食品和煙酒的核心CPI則上升2.7%，雖低於預期的2.8%，但仍處於近6年最高水平。上述數據均反映各地物價開始呈現走高的跡象。

瑞銀早前發表報告指出，該行研究範圍內的20%國家，已出現薪酬及價格上升壓力，有些國家的核心通脹更創出2011年以來高位。

當然，目前物價上升的幅度尚算溫和，這既可減輕環球通縮的疑慮，亦令各大央行的貨幣政策不致出現巨變，估計各國政府和央行都樂見通脹溫和上升。

不過，觀乎細項變幅，能源價格可能是未來帶動全球物價向上的關鍵。正如紐約期油在2015年至今年上半年長期徘徊50美元以下期間，環球CPI反覆受壓，惟油價自今年6月掉頭持續向上，最新更重返55美元之上，這對全球物價將帶來什麼轉變？

簡單來說，CPI主要以按年變幅呈現，這就是「魔法」所在。若把全球CPI與WTI的按年變幅作比較，可發現兩者關係非常密切【圖】。由於基數較低，目前紐約期油的按年變幅由跌轉升，假若今後12個月維持於55美元水平，將能錄得按年平均上升8.9%的成績，明年6月的升幅更可達19.5%。

當然，55美元只是一個較保守的假設，考慮到目前環球經濟增長動力充足，全球石油需求增長速度或會出乎意料之外，摩根士丹利日前上調油價預測，預期明年第二季紐約期油的平均價可達到每桶58美元。

根據過往經驗，每當油價由按年下跌轉為按年上升，皆能刺激環球CPI上行，反之亦然。故此，投資者絕不能忽視低基數的影響。當能源價格對通脹由「拖累」變成「貢獻」，或許有效催谷環球物價大幅向上。若如是，2018年的主旋律恐怕是高通脹捲土重來，投資者應加倍留神。

港股方面，恒生指數昨天收報29018點，升167點(0.58%)，重越10天線(約28956點)及29000點關口；大市成交額1139億元。恒指兩連跌後終見回升，昨天一度進賬逾200點；然而，一如本欄昨天提到目前港股呈現多個利淡訊號，反映大市調整壓力猶在。

本欄多次強調，假設恒指於本月6日所見的28137點已是月內低位，而11月的月波幅又達到6.4%的話，恒指本月有望挑戰30000點大關(詳見2017年11月11日文章)。

鑑於恒指現價與30000點只有不足1000點的差距，加上整體大市的質素有逐步轉差跡象，建議投資者可考慮分階段減持手上部分港股，尤其是強勢股以外的股份。

信報投資研究部

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