網上支付系統營運集團PayPal公布，出售價值60億元(美元、下同)的借貸組合予Synchrony Financial。消息未令人感到奇怪，因為市場已預期PayPal需要套現有關資金，用作收購或回購股份。
PayPal財務總監John Rainey表示，交易讓該公司套現58億元，作為投資高回報項目。他又披露，作為交易一部分，Synchrony承諾提供PayPal日後向購貨品者貸款所須資金，此舉讓該公司繼續為消費者提供融資。
他又指出，交易讓Synchrony可節省10億元流動資金。
今日 22:07 國際財經
網上支付系統營運集團PayPal公布，出售價值60億元(美元、下同)的借貸組合予Synchrony Financial。消息未令人感到奇怪，因為市場已預期PayPal需要套現有關資金，用作收購或回購股份。
PayPal財務總監John Rainey表示，交易讓該公司套現58億元，作為投資高回報項目。他又披露，作為交易一部分，Synchrony承諾提供PayPal日後向購貨品者貸款所須資金，此舉讓該公司繼續為消費者提供融資。
他又指出，交易讓Synchrony可節省10億元流動資金。
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