國際財經

美國勞工部公布，截至11月11日止當周，美國首次申領失業救濟人數為24.9萬人，按周增加1萬人，連續兩周上升，市場預期為23.5萬人。

美國首次申領失業救濟人數已連續第141個星期位於30萬關口以下，為1970年以來錄得最長時間，反映美國勞動力市場持續穩健。

至於美國上周首次申領失業救濟人數4周均值為23.775萬人，按周增6500人。

另外，截至11月4日止當周，美國續領失業救濟人數為186萬人，按周減少4.4萬人，市場預期為189.5萬人。