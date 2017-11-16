國際財經

歐羅區通脹及英國零售數據符合預期，利好市場氣氛，歐洲股市中段靠穩，惟仍須關注美國總統特朗普稍後就稅改法案向共和黨眾議員發表的講話。

截至本港時間傍晚6時28分，英國富時100指數報7376點，升3點或0.05%；德國DAX指數報13058點，升82點或0.63%；法國CAC 40指數報5339點，升38點或0.72%；意大利富時MIB指數報22246點，升88點或0.4%。

數據方面，歐羅區10月消費物價調和指數(HICP)按年上漲1.4%，按月則上升0.1%，兩者均符合市場預期。英國10月零售銷售按年減少0.3%，預期為減少0.6%，為2013年3月以來最大降幅；按月增加0.3%，高於預期的增加0.1%。

英國報章指首相文翠珊準備將給歐盟的脫歐分手費，最多再增加200億英鎊。英倫銀行行長卡尼表示，英國普遍認為達成脫歐過渡協議，以及與歐盟達成良好貿易和投資協議具有相當重要性。

歐洲央行(ECB)委員默施(Yves Mersch)指出，貨幣政策正常化將是漸進的，市場預期資產購買將擴大是不對的，而政策工具箱並不限於資產購買，因此需要將市場扭曲情況降至最低。

歐羅現報1.1772美元，跌0.16%；英鎊報1.3195美元，升0.18%。道指期貨暫報23332點，升70點。

油價先升後跌，紐約原油期貨現時每桶報55.22美元，跌0.11美元或0.2%；倫敦布蘭特期油報61.67美元，跌0.2美元或0.32%。