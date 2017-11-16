國際財經

周三(11月15日)澳洲第三季度季調後薪資價格指數錄得按年增長2%及按季增長0.5%，均遜於市場預期的按年增長2.2%和按季增長0.7%。疲軟的薪資增長令市場大感意外，鑒於該數據作為整體通脹的重要組成部分，澳洲薪資增長乏力顯示通脹壓力溫和，市場預期澳洲儲備銀行加息時間或將進一步延後(此前預期為2018年8月份加息)，澳元/美元受此拖累自時段高位0.7631大幅下挫近60點至日內低點0.7572，刷新自7月5日以來4個月新低。

反觀美國方面，周三(11月15日)美國10月核心消費者物價指數(CPI)按年增長1.8%，好於預期按年增長1.7%，增幅創4月以來最大，並進一步接近了美國聯儲局「2%」的目標，而美國10月零售銷售錄得按月增長0.2%，儘管該數據繼9月增幅創下兩年多新高後有所放緩，但仍好於預期的增長持平，良好數據進一步鞏固美國聯儲局12月份加息預期，美匯指數受此推動收復日內全部跌幅，而澳洲與美國的貨幣政策差異有望為澳元/美元提供進一步下行動力。

不過，美國總統特朗普(Donald Trump)推行的稅改政策前景令市場感到憂慮，因國會兩院給出的稅改法案分歧加大了稅改前景不確定性，加之眾議院共和黨人表示稅改方案將增加一項條款以廢除奧巴馬醫改的關鍵部分，這無疑增加了稅改方案通過的難度，周四(11月16日)眾議院還將就稅改進行投票，若稅改進程再度受阻，有望令美匯指數進一步承壓下跌。

今早澳洲統計局公佈的數據顯示澳洲10月就業人口增加0.37萬人，大幅不及預期增加1.88萬人，澳洲10月失業率下滑至5.4%，優於預期的5.5%，澳洲就業數據喜憂參半，數據公佈後澳元/美元小幅拉升至時段高位0.7608後輾轉回落至0.7580附近修整。

技術分析方面，澳元/美元仍受阻於日線圖下降趨勢線(自9月20日高位0.8102延伸而下的高點連線)，加之匯價失守0.7600支持，顯示後市仍然偏弱。若澳元/美元短期內跌破0.7580-0.7600區域支持，後市有望進一步下探0.7500甚至0.7470水平。

策略方面，我們根據11月7日策略已於0.7595沽出澳元（下望0.7510，升穿0.7640止損）。

倫敦金仍難突破1290美元

周三（11月15日）美國10月核心消費者物價指數（CPI）及10月零售銷售數據雖好於預期，但數據公佈後倫敦金反而進一步上漲至1289.4美元，創下自10月20日以來的三週半高位。但美滙指數的走強限制了倫敦金的上升空間，金價再度受阻於1290美元後面臨強勁沽壓，最終輾轉下跌至日內低位1276.5美元。

日線圖顯示倫敦金自10月27日觸及三週低位1263.5美元後企穩回升，形成小型上升通道，惟金價的上漲動力亦受到美國加息前景牽制，金價多番受阻於1290美元阻力，近期基本維持於1270美元至1290美元之間整固波動。儘管金價短期內突破的可能性不高，投資者仍需小心若金價跌穿上升通道底部1270美元支持，後市或會進一步下探10月6日低位1260.5美元附近水平。

策略方面，短期內若倫敦金反彈至1290/1292美元阻力區域，我們將沽出倫敦金，下望1276美元，升穿1296美元止損。

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