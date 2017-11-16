國際財經

美國總統特朗普稍後將向共和黨眾議員發表講話，闡釋減稅法案對刺激經濟的重要性。市場關注稅改方案或遭遇阻力，加上投資者觀望歐羅區通脹數據，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午4時39分，英國富時100指數報7377點，升4點或0.06%；德國DAX指數報13031點，升55點或0.43%；法國CAC 40指數報5321點，升20點或0.39%；意大利富時MIB指數報22132點，跌26點或0.12%。

道指期貨暫報23297點，升35點。

油價昨日創近兩周新低後，今日輕微反彈，因市場預期石油出口國組織(OPEC)將於本月底會議中落實延長減產協議，紐約原油期貨現時每桶報55.43美元，升0.1美元或0.18%；倫敦布蘭特期油報62.04美元，升0.17美元或0.27%。

英國今日稍後將公布10月零售銷售數據，市場預期按月及按年分別升0.2%及跌0.5%，前值為升1.2%及升0.4%。歐羅區亦將公布10月消費物價指數(CPI)終值，預期按年升1.4%，9月為升1.5%。

此外，美國將公布上周首次申請失業救濟人數，以及10月工業產出數據，預期分別為23.5萬人及按月升0.5%，前值為23.9萬人及按月增0.3%。