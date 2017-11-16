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今日 14:00 國際財經

美國25銀行啟用即時支付系統

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美國25家銀行逾40年來首次啟用新支付結算系統。通過這個RTP系統，企業和個人將能夠追蹤資金每一分鐘的動向，並減少紙質支票的使用。

路透引述紐約梅隆銀行(BNY Mellon)稱，首筆交易在本周一進行，由該銀行和美國合眾銀行(U.S. Bancorp)將象徵式的3.5美元，對同一個客戶於兩家銀行的不同賬戶之間進行轉移。

推出該RTP系統的清算所(The Clearing House)管理層稱，系統顯示轉賬在3秒內完成，如果在平常使用的ACH系統或使用支票，則需要數小時甚至數天才能完成。清算所產品和戰略副總裁Steve Ledford表示，企業間的支付一直是最抗拒電子化的。這部分的交易在美國紙質支票使用佔一半以上。

周一的交易也是美國追趕其他國家RTP系統發展邁出的一步，如英國自2008年就開始使用RTP系統。美國聯儲局4年前開始召集銀行、金融科技公司、商業和消費者組織，鼓勵他們尋找加速支付的途徑。不久之後，清算所開始研究RTP系統。

清算所預計，約在下月將有6家銀行通過RTP開展交易，包括紐約梅隆銀行、美國合眾銀行、摩根大通、花旗、PNC Financial Services和SunTrust Banks。預計到明年底，使用該系統的銀行所管理的存款將佔美國存款總額的一半以上。不過清算所管理層稱，該系統要到2020年才會普及。

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