國際財經

俄羅斯同意讓經濟和政治均陷入困境的委內瑞拉，重組其積欠的逾30億美元債務。這是俄羅斯繼去年之後，再次同意委方重新安排還債。

俄羅斯財政部表示，延長委內瑞拉積欠31.5億美元(約245.7億港元)債務的償還期限，讓後者可於10年期間還清，而且首6年可以只付最低還款。

當局稱，債務重組後，委內瑞拉的債務負擔將減輕，可以將空閒出來的資金用於發展國家經濟，改善償付能力，增加所有債權人獲得還款的機會。

委內瑞拉政府目前面臨現金緊張狀態，正瀕臨違約1500億美元的債務餘額。