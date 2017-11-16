訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 10:29 國際財經

俄羅斯允委內瑞拉延長還債期限

放大圖片

俄羅斯同意讓經濟和政治均陷入困境的委內瑞拉，重組其積欠的逾30億美元債務。這是俄羅斯繼去年之後，再次同意委方重新安排還債。

俄羅斯財政部表示，延長委內瑞拉積欠31.5億美元(約245.7億港元)債務的償還期限，讓後者可於10年期間還清，而且首6年可以只付最低還款。

當局稱，債務重組後，委內瑞拉的債務負擔將減輕，可以將空閒出來的資金用於發展國家經濟，改善償付能力，增加所有債權人獲得還款的機會。

委內瑞拉政府目前面臨現金緊張狀態，正瀕臨違約1500億美元的債務餘額。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。