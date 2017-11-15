路透引述消息人士稱，美泰玩具(Mattel)拒絕接納孩之寶提(Hasbro)出的收購建議。此舉意味兩大玩具集團的合併可能告吹。
消息人士指出，美泰已知會孩之寶，指出對方早前的收購建議作價，低估了美泰的股份價值，也未有充份考慮監管機構對收購的反對可能性。
市場未有披露孩之寶的出價。消息人士不確定孩之寶是否繼續與美泰商討收購。
市場人士相信，此舉反映美泰新任行政總裁Margaret Georgiadis可能要與孩之寶進行長時間的討價還價。
美泰發言人拒評上述消息。孩之寶發言人未有回應查詢。
今日 05:53 國際財經
路透引述消息人士稱，美泰玩具(Mattel)拒絕接納孩之寶提(Hasbro)出的收購建議。此舉意味兩大玩具集團的合併可能告吹。
消息人士指出，美泰已知會孩之寶，指出對方早前的收購建議作價，低估了美泰的股份價值，也未有充份考慮監管機構對收購的反對可能性。
市場未有披露孩之寶的出價。消息人士不確定孩之寶是否繼續與美泰商討收購。
市場人士相信，此舉反映美泰新任行政總裁Margaret Georgiadis可能要與孩之寶進行長時間的討價還價。
美泰發言人拒評上述消息。孩之寶發言人未有回應查詢。
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