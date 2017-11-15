今日 00:51
國際財經
英國富時100指數收報7372點，跌0.56%或41點。
德國DAX指數收報12976點，跌0.44%或57點。
法國CAC 40指數收報5301點，跌0.27%或14點。
元朗柏逸呎價1.2萬貴過洋房
今日信報
歐轟俄網上挑撥 假新聞撕裂西方
內地數據弱 中資股回吐
陸文
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今日信報
一倍先走為敬vs等待十倍奉還
黃國英
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今日信報
51億人幣北水掃港股 今年最勁
小心泡沫快爆破
StartupBeat
Conversational intelligence has vast market potential
Herbert Chia｜ EJ Insight
印股升勢強 消費金融股可看好
譚家駿
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財富管理
港百萬富翁近12萬人 坐擁5.64萬億財富
香港財經 ｜ 昨日 18:00
騰訊第三季多賺69% 勝預期
港股直擊 ｜ 昨日 17:30
信置財團173億奪長沙灣住宅地王
地產新聞 ｜ 昨日 16:45
騰訊第三季盈利升69%
重要通告 ｜ 昨日 17:02
【新股追蹤】易鑫暗盤初段飆逾四成
港股直擊 ｜ 昨日 16:21
立法會通過一地兩檢議案
時事脈搏 ｜ 昨日 16:56
恒指曾挫279點 中芯急插13%
港股直擊 ｜ 昨日 15:16
中銀人壽推針對年輕市場年金產品
香港財經 ｜ 昨日 16:13
港股急吐300點 超過七成股份下跌
港股直擊 ｜ 昨日 17:18
【新股追蹤】易鑫暗盤升逾四成 一手最多賺1620元
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