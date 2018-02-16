即巿股評 港股直擊 國際財經

美股周二(14日)顯著下挫後儘管跌幅收窄，惟標普500指數與道指弱勢畢呈，過去4個交易日錄得「三跌一升」，加上稅改法案可能遇上阻滯，市場憂慮大市將進一步調整，VIX指數一度抽升。

對沖基金Hussman Funds創辦人赫斯曼(John Hussman)指出，美股經歷接近十年的漫長牛市後累升近3倍，估值已達高峰，可是投資者無視風險，他警告美股有可能從目前水平大幅回落63%，甚至在未來10年墮入持續下跌的漩渦。

Business Insider引述赫斯曼表示，根據他的估值指標，即非金融股總市值與國民總增值(Gross Value Added)比率(市值/GVA)來看，現時美股估值已較1929年和2000年前的牛市高峰期更高。他認為股市被長期低利率扭曲，錯誤覺得低利率合理，因而接受過高的估值，甚至不問價格購入風險資產，導致投機情緒高漲。

赫斯曼稱，大多數投資者因為無法區分投機和投資，在2000年科網泡沫爆破前所獲得的一點回報，最終付諸流水。

除了赫斯曼，管理基金規模高達330億元的Elliott Management掌舵人辛格(Paul Singer)於第三季一封給客戶的信件中也提出，雖然不知道股市何時轉向，但認為逆轉的風險愈來愈高，出現崩盤的因素都已齊備，包括資產價格被嚴重高估而且依賴大量債務支撐、高度槓桿的交易盤路、技術性原因(例如市場上流行的負伽瑪策略、ETF的虛假流動性、欠缺透明度以及金融機構資產負債表槓桿高企)。當寬鬆貨幣政策及低息時代結束，金融市場難免大幅震盪，目前低波動的市況不可能長期持續。

Factset統計顯示，標普500指數的預測市盈率高達18倍，明顯高於過去歷史平均值，例如5年的15.7倍，10年的14.1倍，15年的14.5倍及20年的16倍。

因此，雖然近幾季盈喜企業數目和盈利增幅尚算不俗，例如已有74%標指成分股的第三季每股盈利高於市場預測中位數，而過去5年業績勝預期的公司比例平均只有69%；企業實質盈利高於預期4.6%，較過去5年平均水平4.2%優勝；整體盈利增長6.1%，遠勝9月底預測的3.1%，惟美股升勢已有停滯不前的跡象，或某程度反映投資者對估值偏高持審慎態度。

港股方面，恒生指數連續第二天下跌，失守29000點口，收市報28851點，挫300點(1.03%)，全日成交1151億元。大市呈現多個利淡訊號，除了昨天提到本報EJFQ系統內的「新興市場資金流指標」從高位回落，中線市寬(整體股價高於50天線比率)也持續與恒指熊背馳，兼失守50%水平，顯示大市有調整壓力。從技術走勢角度分析【圖】，恒指突破大時代高位後於通道頂遇上阻力，昨天失守10天移動平均線，或意味進入短期調整階段。

信報投資研究部

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