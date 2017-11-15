國際財經

美國大型零售集團Target公布，截至10月28日止第三季淨利潤按年跌21%至4.8億元(美元、下同；折合37.44億港元)。

集團指出，上季的每股經調整盈利為0.91元，優於分析員預期的0.86元；收入升1.4%至166.7億元；同店銷售收益升0.9%，較分析員預期的0.4%佳；可比較網購收益升24%，攤佔總營業收入增長的0.8個百分點。

該公司預期，截至明年1月底止季度，每股盈利介乎1.05至1.25元，明顯低於分析員預期的1.24元。