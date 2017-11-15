今日 21:59
國際財經
美國商務部公布，10月零售銷售按月增加0.2%，預期為持平。
期內，扣除汽車的零售銷售按月增加0.1%，預期為增加0.2%。
元朗柏逸呎價1.2萬貴過洋房
今日信報
歐轟俄網上挑撥 假新聞撕裂西方
內地數據弱 中資股回吐
陸文
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今日信報
一倍先走為敬vs等待十倍奉還
黃國英
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今日信報
51億人幣北水掃港股 今年最勁
小心泡沫快爆破
StartupBeat
Conversational intelligence has vast market potential
Herbert Chia｜ EJ Insight
印股升勢強 消費金融股可看好
譚家駿
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財富管理
【盤房來料】騰訊績前唔精神 港股暫時無運行
即巿股評 ｜ 今日 12:50
騰訊第三季多賺69% 勝預期
港股直擊 ｜ 今日 17:30
港百萬富翁近12萬人 坐擁5.64萬億財富
香港財經 ｜ 今日 18:00
騰訊第三季盈利升69%
重要通告 ｜ 今日 17:02
信置財團173億奪長沙灣住宅地王
地產新聞 ｜ 今日 16:45
大市午後跌勢轉急 比亞迪插逾5%
港股直擊 ｜ 今日 13:24
蓋茨:AI對人類利大於弊
國際財經 ｜ 今日 11:32
【輪證贏家】騰訊業績如何 恒指走勢也應如何
即巿股評 ｜ 今日 10:53
中午挫214點 金融科技股拖低大市
港股直擊 ｜ 今日 12:32
法拉第未來傳獲塔塔汽車注資70億
中國財經 ｜ 今日 11:48
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