國際財經

周二(11月14日)公布的德國第三季國內生產總值(GDP)按年增長率高達2.8%，錄得2014年初以來最強水平，而且歐羅區第三季GDP亦按年增長2.5%，高於同期2.3%的美國經濟增長。歐羅區良好的經濟數據推動歐羅/美元日內大漲1.12%，拖累美滙指數下探至93.80而錄得0.73%的跌幅。美元/日圓因此在觸及日內高點113.90後轉為下行，回吐全日漲幅，最終收於113.44，下跌0.15%。

值得一提的是，日經225指數在觸及26年以來最高水平23428.50後持續回落，雖然今早(11月15日)公布的日本第三季度GDP錄得按季增長0.3%，令日本經濟連續7個季度擴張，創下1999年第二季度至2001年第一季度八季度連續擴張後的最長連增記錄，但數據仍遜於預期且增幅遠低於第二季的0.6%增長，因此日經225指數今日進一步下挫351.69點至22028點，日內累計跌幅達1.57%。鑒於此前投資者十分熱衷於沽日圓買日股的投資策略，日經指數的大跌通常會令此類持倉反轉，從而推動日圓上漲。因此，美元/日圓在亞洲交易時段跟隨日經指數的弱勢而急挫至113.02，並在歐洲交易時段擴大跌幅至時段低點112.76。

市場焦點方面，今晚需要關注「恐怖數據」美國10月零售銷售與美國10月消費物價指數(CPI)的表現，鑒於該兩項數據市場預估增長均較前值稍遜，投資者需要警惕數據會令美匯指數承壓，從而令美元/日圓擴大跌幅而失守112.50水平。

而技術分析方面，美元/日圓自10月27日以來數度挑戰114.40-114.50阻力區域，11月6日曾最高升至114.72，但最終未能成功突破115.00水平而輾轉回落(美元/日圓似乎仍未擺脫108.00至114.50的大型整固區間)。目前美元/日圓已跌穿日線圖「上升楔形」底部113.70及小型「雙頂」頸線支持113.00水平，技術走勢偏淡，後市或會進一步下探111.70-112.00水平(從9月8日低位107.31至11月6日高位114.72的上升浪的38.2%斐波納契回吐水平)。

策略方面，我們根據10月23日的策略已在113.00買入美元/日圓(上望114.40，跌穿112.60止損)並於114.40平倉，獲利140點。短期內若美元/日圓反彈至113.40/113.50區域，我們將沽出美元/日圓，下望112.10，升穿114.00止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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