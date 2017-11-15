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今日 18:26 國際財經

政經因素續不明朗 歐股中段跌幅擴大

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英國及法國經濟數據雖符合預期，惟英國首相文翠珊繼續就脫歐事宜在下議院接受質詢，加上美國參議院決定將取消「奧巴馬醫改」的重要內容加入稅改法案，歐洲股市中段跌幅擴大。

截至本港時間下午6時22分，英國富時100指數報7388點，跌25點或0.35%；德國DAX指數報12909點，跌124點或0.95%；法國CAC 40指數報5291點，跌23點或0.44%；意大利富時MIB指數報22087點，跌209點或0.94%。

數據方面，英國第三季平均每周薪資所得按年增長2.2%，高於預期的上升2.1%；失業率為4.3%，符合市場預期。法國10月消費物價調和指數(HICP)終值按年上漲1.2%，與初值一致。歐羅區9月未經季節調整的貿易順差為264億歐羅；經調整出口按月增長1.1%，進口減少1.2%。

歐洲央行(ECB)委員會委員暨愛沙尼亞央行行長韓偉森(Ardo Hansson)指出，歐羅區經濟展望改善，為歐央行政策調整提供合理根據。芝加哥聯儲銀行行長埃文斯(Charles Evans)表示，雖然明年美國經濟有望繼續穩健增長，但認為聯儲局應暗示容忍通脹走高，以應對通脹預期下滑。

歐羅現報1.1837美元，升0.33%；英鎊報1.3166美元，升0.01%。道指期貨暫報23256點，跌119點。

油價持續下跌，紐約原油期貨現時每桶報55.18美元，跌0.52美元或0.93%；倫敦布蘭特期油報61.6美元，挫0.61美元或0.98%。

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