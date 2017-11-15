國際財經

英國國家統計局公布，第三季按國際勞工組織(ILO)標準計算的失業人數減少5.9萬人至142.5萬人；失業率為4.3%，符合市場預期，維持42年新低。

期內，LFS就業人數減少1.4萬人至3205.9萬人，為去年8至10月以來首次季度下滑，為2015年4至6月以來最大降幅。

第三季平均每周薪資所得按年增長2.2%，高於預期的上升2.1%；平均每周薪資所得(不包括獎金)按年增長2.2%，符合預期。

另外，10月首次申領失業金人數增加1100人至80.6萬人，預期為增加2300人。