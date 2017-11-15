國際財經

路透根據一封IBM發出的信件報道指，IBM敦促國會議員，不要因為擔心中國的軍事行動和竊取智識產權的問題，而收緊外國投資規定，期望能採取其他應對策略。

該封日期為11月9日的信件，是IBM向有關議案的發起議員以及聯署議員發出的。信件稱，IBM擔心此類議案將不必要地擴大美國外資審議委員會(CFIUS)的許可權，導致該公司的日常交易也陷入停頓。

IBM負責政府與監管事務的副總裁Christopher Padilla表示，按照提案，CFIUS將變成超越出口的控制機構，可以單方面限制美國企業在海外開展業務的能力，讓外國競爭者乘虛而入佔據全球市場。IBM敦促議員轉為更新出口限制規定，以緩和他們的擔憂。

共和黨參議員科寧(John Cornyn)之前在參議院提交相關議案，而共和黨的Robert Pittenger亦在眾議院提交相同內容的議案。

這些法案能讓CFIUS阻擋其目前正審核而規模較小的投資個案，並增加新的國家安全因素供CFIUS考慮，如美國民眾的社會保障號碼等個人資料是否有在交易過程中外洩的疑慮。

科寧周二在戰略與國際研究中心的演說中稱，由於中國的軍事發展，這些法案有其必要性。他表示，除非這樣的趨勢有所改變，否則有朝一日可能成為自家的科技所對付的目標，這可不容發生。

科寧稱，希望在年底前就這些法案舉行參議院聽證會，隨後進入委員會流程。

IBM未有回應查詢。