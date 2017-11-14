今日 05:20
國際財經
道瓊斯工業平均指數收市跌30點或0.13%，報23409點。
標準普爾500指數跌5點或0.23%，報2578點。
納斯特綜合指數跌19點或0.29%，報6737點。
元朗柏逸呎價1.2萬貴過洋房
今日信報
歐轟俄網上挑撥 假新聞撕裂西方
內地數據弱 中資股回吐
陸文
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一倍先走為敬vs等待十倍奉還
黃國英
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51億人幣北水掃港股 今年最勁
印股升勢強 消費金融股可看好
譚家駿
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財富管理
馬化騰點解買買買
StartupBeat
Vietnamese firm claims to have fooled Apple Face ID with a mask
HKEJ｜ EJ Insight
憂全球經濟前景 美股下滑
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大律師公會引述張曉明 無收緊一國兩制
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中芯國際第三季盈利跌77%
重要通告 ｜ 昨日 18:49
【新股追蹤】3新股明上市 雙運暗盤炒高四成
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烽火批翔輝礦業交易可疑 不宜上市
港股直擊 ｜ 昨日 18:02
美圖:獲納入MSCI是資本市場的認可
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港股通累計為港股帶來6375億淨資金流入
香港財經 ｜ 昨日 20:29
中華煤氣發6億港元及20億日圓綠色債券
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四大央行行長聚首 貨幣政策因經濟實況調整
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歐股窄幅上落 聚焦多國央行行長講話
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