國際財經

《華爾街日報》引述消息報道，白宮正考慮數名可出任聯儲局副主席的人選，接替已在10月離職的費希爾，其中一個人選是著名美籍埃及裔經濟師、安聯的首席經濟顧問埃爾埃里安（Mohamed El-Erian）。由於他的取態同樣不急於加息，故當傳出他會轉往聯儲局工作，美元受壓。

稅改衝刺前 道指曾挫168點

報道指出，白宮很希望由一名對貨幣政策有深厚認識的人出任聯儲局副主席，這可能是要彌補下任主席鮑威爾並非經濟學者出身的不足。白宮同時在尋找其他聯儲局新理事，堪薩斯城聯儲銀行的銀行監管主管鮑曼（Michelle Bowman）是考慮人選之一。

總統特朗普提名鮑威爾時，埃爾埃里安曾讚賞這個決定，認為可延續聯儲局政策，加上對方在金融界工作多年，會顧及市場反應，因此應該會繼續支持現任主席耶倫的緩慢加息政策。

德國第三季國內生產總值（GDP）按年勁增2.8%，撐起歐羅升至3周高位，重上1.17關口，埃爾埃里安的加入聯儲局的傳聞令美元進一步受壓，利好歐羅升幅擴大至0.9%，報1.177美元；美滙指數報93.972，跌0.7%；美元兌日圓挫0.2%，報113.4日圓。金價也受惠，昨天大部分時間偏軟後，在美市倒升0.2%，每盎斯報1280.11美元。英鎊在1.31水平上落，低見1.3081，中段報1.3104美元，跌0.1%。

雖然白宮經濟顧問科恩（Gary Cohn）表明有信心國會眾議院本周可通過減稅法案，但市場仍持觀望態度，全球股市普遍向下。

美股三大指數低開，但在埃爾埃里安的消息流傳後，跌幅略為收窄，道指曾跌168點，中段挫70點，標指跌0.24%；納指下滑0.6%。

美國10月生產者物價指數（PPI）受燃料價格帶動，按月升0.4%，按年則升2.8%，兩者都超過預期，並且是2012年2月以來最大按年升幅。

此外，市場預期美國頁岩油的產量上漲，拖累油價下跌。紐約期油每桶報56.08美元，跌1.2%；布蘭特期油報62.37美元，挫1.3%。