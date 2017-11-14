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今日 18:40 國際財經

歐股窄幅上落 聚焦多國央行行長講話

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歐洲、英國及德國經濟數據表現各異，加上市場關注英國國會審議脫歐法案，以及多國央行行長發表講話，歐洲股市中段窄幅上落。

截至本港時間下午6時40分，英國富時100指數報7426點，升11點或0.15%；德國DAX指數報13072點，跌1點或0.01%；法國CAC 40指數報5340點，跌1點或0.02%；意大利富時MIB指數報22439點，升1點或0.01%。

數據方面，英國10月消費物價指數(CPI)按年上升3%，低於預期上升3.1%，但仍守在5年半來最高水平；PPI產出物價按年上升2.8%，低於預期上升2.9%，升幅為11個月最低。

歐羅區第三季國內生產總值(GDP)修正值為按年增長2.5%，高於預期增長2.2%。德國第三季經季節調整GDP初值按季增長0.8%，高於預期增長0.6%；德國11月經濟景氣指數從10月的正17.6升至正18.7，但低於預期升至正20。

美國聯儲局主席耶倫、英倫銀行行長卡尼、歐洲央行行長德拉吉及日本央行行長黑田東彥稍後將參加一場央行決策者會議，料將發表重要講話。

英鎊現報1.3101美元，跌0.11%；歐羅報1.1721美元，升0.46%。道指期貨暫報23395點，跌11點。

油價偏軟，紐約原油期貨現時每桶報56.6美元，跌0.16美元或0.28%；倫敦布蘭特期油報63美元，跌0.16美元或0.25%。

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