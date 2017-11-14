國際財經

本月初(11月2日)英倫銀行鴿派加息25個基點至0.5%，一度令英鎊/美元大幅下挫近2%至近1個月低位1.3042。然而英鎊/美元進一步跌至1.3038後吸引買盤進場，加上美國稅改進程遇阻，英鎊/美元趁機反彈回升，上周五(11月10日)更大漲至1.3200上方，最高見1.3228。

不過，英國《衛報》周一(11月13日)報道稱英國環境大臣邁克爾‧戈夫(Michael Gove)和外交大臣鮑裏斯(Boris Johnson)在聯名寫給英國首相文翠珊(Theresa Mary May)的信中要求果斷推進「硬退歐」，同時也要對留歐派的影響力加以限制。加之《星期日泰晤士報》報道稱已有40名保守黨議會下院議員同意簽署一份聯名信，表示不信任文翠珊，並要求其下台，英國內閣危機加劇令市場對退歐前景的憂慮情緒進一步升溫，英鎊/美元受此拖累自1.3200附近大幅下挫近140點至日內低位1.3061，刷新11月7日以來的一周新低，逼近加息後創下的一個月低位1.3038。

事實上，英國與歐盟的六輪談判並無實質性進展，加之周日(11月12日)英國脫歐事務大臣戴維斯(David Davis)表示，英國不會就其認為欠歐盟多少錢提供一個數字或公式，這進一步突顯出英國離順利退出歐羅區仍遙遙無期。

值得一提的是，退歐議案本周將由英國下議院審議，並於周二(11月14日)開始進行投票，但大部分議員認為這項議案給予了政府太多的修法權力，削弱了議會的話語權，若該議案無法順利通過或令退歐進程再度延緩，屆時文翠珊的執政地位恐將進一步受到威脅，進而為英鎊/美元提供進一步下行動力。

日線圖顯示，英鎊/美元受制於下降趨勢線(9月20日高位1.3655自上而下的高點連線)，加之長短期移動平均線調頭向下，顯示滙價仍有進一步下行動力。由於今日下午英國公布的10月消費者物價指數(CPI)、10月零售銷售物價指數(RPI)等通脹指標表現遜於預期，英鎊/美元急挫逾40點至1.3070附近，若英倫銀行行長卡尼(Mark Carney)稍後出席在法蘭克福舉行的主題會議「政策效率、權責及聲譽的溝通挑戰」時發表鴿派言論，英鎊/美元有可能進一步跌破周線圖上升通道底部支持1.3040-1.3050區域甚至1.3000關口。若然如此，後市有望進一步下探1.2910甚至1.2800水平。

策略方面，我們根據10月30日的策略已於1.3060買入英鎊/美元（上望1.3200，跌穿1.3020止損），並於1.3140提前平倉，獲利80點。若短期內英鎊/美元跌破1.3035，我們將沽出英鎊，目標1.2910，升穿1.3090止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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