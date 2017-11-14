國際財經

國際能源署(IEA)發布月報指出，未來幾個月全球石油需求增長可能放緩，因偏暖的天氣削弱消費，或將使明年上半年油市恢復供過於求。同時，IEA調低今明兩年石油需求各每日10萬桶，分別降至每日150萬桶和每日130萬桶。

中東地緣政治局勢緊張，以及尼日利亞和伊拉克等國時常發生供應中斷，自2015年以來，首次將石油價格推高至每桶60美元以上，同時全球庫存下降，促使許多市場觀察人士提高油價預測。

IEA表示，憑上述情況認為油市已經找到「新常態」，可接受的底線可能已經從每桶50美元提高至每桶60美元，是一個誘人的觀點，它假設供應中斷將繼續，而且中東緊張局勢不會緩解。

但IEA稱，如果這些問題確實是暫時性的，那麼重新審視基本面就會證實該組織上月表達的觀點，即2018年的油市平衡並不像有些人想像般緊張，事實上並不存在一個「新常態」。

IEA表示，假設石油出口國組織(OPEC)產量保持當前水平，石油市場將在明年首季面臨艱巨挑戰，屆時供應預計將比需求多出每日60萬桶，而次季供應過剩程度有所下降，料達每日20萬桶。

IEA預計，今年非OPEC原油供應增長每日70萬桶至每日5810萬桶，明年增長每日140萬桶至每日5950萬桶；今年全球石油需求增幅每日9770萬桶，明年為每日9890萬桶。

報告又指，10月份，全球原油供應增長每日10萬桶至每日9750萬桶，較去年同期每日減少47萬桶；非OPEC原油供給按月每日增加20.5萬桶至每日5805萬桶，按年增加22.5萬桶。第三季全球原油及油品庫存每日減少6300萬桶，為2014年以來第二次錄得季度下跌。