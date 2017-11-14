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今日 16:40 國際財經

觀望經濟數據 歐股早段靠穩

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市場關注英國下議院今天將開始再度審議有關英國脫歐的法案，同時亦觀望歐美多項經濟數據出爐，歐洲股市早段靠穩。

截至本港時間下午4時40分，英國富時100指數報7429點，升14點或0.19%；法國CAC 40指數報5363點，升22點或0.42%；意大利富時MIB指數報22543點，升106點或0.47%。

德國聯邦統計局公布，第三季經季節調整國內生產總值(GDP)初值按季增長0.8%，高於預期增長0.6%。德國DAX指數報13132點，升58點或0.44%。

道指期貨暫報23418點，升12點。

美國頁岩油產量料上揚，拖累油價偏軟，紐約原油期貨現時每桶報56.57美元，跌0.19美元或0.33%；倫敦布蘭特期油報62.9美元，跌0.26美元或0.41%。

英國今日稍後將公布10月消費物價指數(CPI)，市場預期按月和按年分別增長0.2%及3.1%，前值為升0.3%及3%。德國亦將公布11月ZEW經濟景氣指數，預期由17.6升至19.5。

此外，歐羅區第三季國內生產總值(GDP)初值，預期按季及按年分別升0.6%及2.5%，與前值相同。而美國亦將公布10月生產者物價指數(PPI)，預期升0.1%，前值升0.4%。

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