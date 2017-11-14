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今日 08:49 國際財經

傳Buffalo Wild Wings被收購 股價升逾25%

《華爾街日報》引述消息人士稱，私募基金Roark Capital擬斥資逾23億美元(179.3億港元)私有化美國餐廳集團Buffalo Wild Wings。

報道指出，每股Buffalo Wild Wings作價逾150美元。消息曝光後，該公司股價急升逾25%，至150美元，周一收市報117.25美元。

受到原料價格上升打擊，Buffalo Wild Wings前段業績表現未如理想。同時，有對沖基金向該公司打主意。不過，集團推出新產品後反應佳，股價已有所回升。

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