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今日 18:26 國際財經

歐股中段個別走 英鎊曾跌逾1%

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英國脫歐第六輪談判未就「分手費」達成共識，英國首相文翠珊積極爭取商界領䄂支持，惟40名保守黨國會議員擬向她投不信任聯署信，拖累英鎊曾跌逾1%，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時25分，英國富時100指數報7450點，升17點或0.24%；德國DAX指數報13109點，跌18點或0.14%；法國CAC 40指數報5365點，跌14點或0.27%；意大利富時MIB指數報22475點，跌85點或0.38%。

德國10月批發物價按月持平，按年則上漲3%，9月分別為上漲0.6%和3.4%。英鎊一度低見1.3062美元，跌1.02%，現報1.3074美元，跌0.92%；歐羅報1.1644美元，跌0.18%。

英國首相文翠珊稍後將於唐寧街10號首相府，會見歐洲多國的商界領袖，預計與會領袖將促請政府釐清英國與歐盟的關係，並設立過渡性方案，讓英國將來脫歐後，維持與歐盟自由貿易的現狀。

國際貨幣基金組織(IMF)表示，目前歐洲經濟正在穩步增長，但混亂的英國脫歐可能導致英國及歐羅區經濟增速明顯下滑。歐洲央行(ECB)副行長康斯坦西奧(Vitor Constancio)認為，雖然歐羅區經濟開始復甦，但適度刺激貨幣政策仍有需要，歐央行必須耐心且堅持。

道指期貨暫報23359點，跌23點。

油價走軟，紐約原油期貨現時每桶報56.66美元，跌0.08美元或0.14%；倫敦布蘭特期油報63.27美元，跌0.25美元或0.39%。

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