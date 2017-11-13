訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 18:11 國際財經

【看圖測市】歐羅/美元日線圖呈頭肩頂 中線或下探1.1400

放大圖片

美國參議院在上周五(11月10日)清晨披露其稅改方案，其與眾議院一致提議將企業稅從35%降至20%，但與眾議院不同的是，參議院主張將稅改計劃推遲到2019年實施。而本周眾議院亦將對自己版本的稅改議案進行投票，令美國稅改成為主導本周行情的主要因素之一。參議院與眾議院不同版本的稅改方案為環球金融市場走勢增添了巨大的不確定性，拖累美滙指數上周五自94.64回落，最低下挫至全日低點94.24，全周下跌0.56%至94.37收市，錄得本月最大周度跌幅。

疲弱的美元走勢為歐羅/美元帶來支持，因此即使法國9月製造業產出與意大利9月工業產出表現均遠遜預期，拖累歐羅下挫至全日最低1.1622，但歐羅在上周五紐約交易時段仍能企穩反彈並觸及日內最高1.1677，最終歐羅/美元輾轉回落收於1.1664，全周錄得0.49%的升幅。

短期而言，歐羅/美元似乎在1.1580-1.1600區域支持甚強，鑒於美國稅改政策的推進阻礙重重，歐羅/美元似有可能展開短期技術反彈，上望1.1700甚至小型下降通道的頂部1.1750附近水平。但大方向而言，歐羅/美元在日線圖形成「頭肩頂」的看淡型態，歐羅/美元應該呈輾轉下跌之態，中期有望進一步下探1.1400甚至1.1350附近。

策略方面，短期內若歐羅/美元反彈至1.1700/1.1720阻力區域，我們將沽出歐羅，下望1.1510，升穿1.1765止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

https://www.facebook.com/mfinance.ltd

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。