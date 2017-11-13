國際財經

美國參議院在上周五(11月10日)清晨披露其稅改方案，其與眾議院一致提議將企業稅從35%降至20%，但與眾議院不同的是，參議院主張將稅改計劃推遲到2019年實施。而本周眾議院亦將對自己版本的稅改議案進行投票，令美國稅改成為主導本周行情的主要因素之一。參議院與眾議院不同版本的稅改方案為環球金融市場走勢增添了巨大的不確定性，拖累美滙指數上周五自94.64回落，最低下挫至全日低點94.24，全周下跌0.56%至94.37收市，錄得本月最大周度跌幅。

疲弱的美元走勢為歐羅/美元帶來支持，因此即使法國9月製造業產出與意大利9月工業產出表現均遠遜預期，拖累歐羅下挫至全日最低1.1622，但歐羅在上周五紐約交易時段仍能企穩反彈並觸及日內最高1.1677，最終歐羅/美元輾轉回落收於1.1664，全周錄得0.49%的升幅。

短期而言，歐羅/美元似乎在1.1580-1.1600區域支持甚強，鑒於美國稅改政策的推進阻礙重重，歐羅/美元似有可能展開短期技術反彈，上望1.1700甚至小型下降通道的頂部1.1750附近水平。但大方向而言，歐羅/美元在日線圖形成「頭肩頂」的看淡型態，歐羅/美元應該呈輾轉下跌之態，中期有望進一步下探1.1400甚至1.1350附近。

策略方面，短期內若歐羅/美元反彈至1.1700/1.1720阻力區域，我們將沽出歐羅，下望1.1510，升穿1.1765止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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