國際財經

國際貨幣基金組織(IMF)表示，目前歐洲經濟正在穩步增長，但混亂的英國脫歐可能導致英國及歐羅區經濟增速明顯下滑。

IMF最新區域經濟展望報告指出，目前歐洲經濟復甦看起來愈來愈穩固，部分是受央行刺激措施和低利率的推動，也受惠於基本面改善。

IMF歐洲部副主任Joerg Decressin指出，歐羅區已有18個季度保持正增長，最近增速為2.5%。東歐許多國家的經濟增長達3%，甚至高於3%已有一段時間，所以這次復甦不僅更加廣泛，而且更加強勁。