國際財經

阿曼石油部長Mohammed bin Hamad al-Rumhi表示，對本月底全球主要產油國達成延長減產協議抱有信心。

他稱，阿曼目前每日油產量為96.8萬桶，且一直在遵守產量配額。

另外，阿聯酋能源大臣馬茲魯伊(Suhail bin Mohammed al-Mazroui)表示，在不足一年內，全球產油國減產已消耗了近1.8億桶的庫存，他對明年油市前景看法樂觀，油市可望繼續復甦。

馬茲魯伊又指，不論石油出口國組織(OPEC)在本月底的會議上做出甚麼決定，阿聯酋都將照辦。