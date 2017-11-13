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浙江吉利控股集團與美國飛行汽車公司Terrafugia今早達成協議，吉利將收購對方的全部業務和資產，交易並已獲得美國外資審議委員會(CFIUS)等相關監管機構的批准。

交易完成後，吉利將會在資金和科研上支持Terrafugia。按照目前的計劃，全球首款飛行汽車明年將會在美國量產，2025年，全球首輛垂直起降的飛行汽車也將實現量產。

總部位於波士頓的Terrafugia，一直專注於飛行汽車的設計與製造，並已在杭州建立了研發機構，未來將會在中國實現飛行汽車的量產。