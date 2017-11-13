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今日 11:02 國際財經

華爾街獎金今年有望增一成

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薪資諮詢公司Johnson Associates Inc發表報告，預示今年華爾街的獎金有望增加達10%，為2013年以來行業首次大幅上調獎金。

該報告指出，為企業發售股票或債券提供諮詢服務的銀行業人士，獎金增幅甚至有可能高達20%。

在特朗普執政下，放寬對於金融行業的監管，刺激銀行股價升至紀錄高位，加上市場期望在加息、減稅及經濟增長加快的環境下，企業盈利將會提高。

不過，報告稱，固定收益交易員獎金或會縮水多達10%，固定收益獲利增長的動力依然不足，有很多人並不感到業務在好轉。

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